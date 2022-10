Hellersdorf: Trio tritt Frau auf Bahnsteig gegen den Kopf 

Die 20-Jährige war in einer Bar mit den drei Angreifern in Streit geraten. Im nahegelegenen U-Bahnhof prügelten sie dann auf die junge Frau ein.

Eine junge Frau ist am frühen Sonntagmorgen im U-Bahnhof Hellersdorf Opfer einer Gewalttat geworden. Die 20-Jährige soll sich nach Angaben der Polizei mit zwei Frauen und einem Mann zuvor in einer nahegelegenen Bar gestritten haben. Auf dem Bahnsteig habe eine 27-Jährige die junge Frau zu Boden gerissen, nachdem ihre Komplizin sie bespuckt haben soll. Dann habe das Trio ihrem Opfer mehrfach brutal gegen den Kopf getreten.

Als ein Zeuge der Attackierten zur Hilfe eilte, sollen die Verdächtigen von der Frau abgelassen haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein, so die Polizei weiter. Die 20-Jährige wurde am Kopf verletzt und begab sich später selbstständig in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Ermittler wollen nun die Aufnahmen aus den Überwachungskameras auswerten. Zudem sollen weitere Zeugen aus der Bar befragt werden.