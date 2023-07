Hellersdorf: U-Bahn überfährt im Gleisbett liegenden E-Scooter

Im Berliner Bezirk Hellersdorf ist ein E-Scooter von einer U-Bahn überfahren worden. Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bemerkten am frühen Samstagmorgen den zerquetschten Elektroroller und alarmierten die Polizei.

Das auf Höhe des U-Bahnhofs Hellersdorf im Bereich Nelly-Sachs-Straße Ecke, Lyonel-Feininger-Straße liegende Gefährt war nach Angaben der Polizei gegen 4 Uhr durch den Zug überrollt worden. Dabei wurden sowohl der E-Scooter als auch die U-Bahn beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Wie der E-Scooter in das Gleisbett gelangte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Zug musste aufgrund der Beschädigungen außer Betrieb genommen werden, hieß es. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr dauern an.