Hellersdorf: Zeugen ertappen Seriendiebe auf frischer Tat – Festnahme

Anwohner beobachteten an der Stendaler Straße, wie ein Mann gestohlene Fahrräder in einen Transporter hievte. Alarmierte Polizisten fanden kurz darauf noch mehr Beute.

Dank aufmerksamer Anwohner konnte die Berliner Polizei zwei Männer wegen des Verdachts des Diebstahls und der Hehlerei überführen. Eine Zeugin und ein Zeuge hatten am Samstagvormittag gegen 10 Uhr an der Stendaler Straße in Hellersdorf beobachtet, wie ein verdächtiger Mann mehrere Fahrräder in einen Transporter einlud.

Alarmierte Polizisten überraschten den 31-Jährigen auf dem Fahrersitz des Fahrzeugs und forderten ihn auf, den Kofferraum zu öffnen. Dort fanden die Beamten fünf hochwertige Fahrräder, die der Verdächtige nach eigenen Angaben von einem Bekannten gekauft haben wollte. Eines der Fahrräder war bei der Polizei bereits registriert. Sein 44-jähriger Besitzer, der den Diebstahl aus seinem Keller noch nicht bemerkt hatte, wurde von den Einsatzkräften kontaktiert. Er konnte kurz darauf sein Rad abholen. Er gab an, dass ihm auch ein Reifensatz fehle.

Als die Polizisten den Verdächtigen befragten, fuhr plötzlich der mutmaßliche Komplize des 31-Jährigen auf einem Fahrrad vorbei und konnte von den Beamten gestoppt werden. Mit einem richterlichen Beschluss wurden die Wohnung und der Keller des Mannes durchsucht, wobei im Keller der erwähnte Reifensatz gefunden wurde. Die beiden festgenommenen Diebe wurden der Kriminalpolizei überstellt, der Transporter und die restlichen Fahrräder wurden beschlagnahmt.