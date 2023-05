Hennigsdorf: Brand in Internat, Schule wird geräumt

In einem Internat in Hennigsdorf ist ein Feuer ausgebrochen. Bislang gibt es keine Informationen zu Verletzten.

In einem Internat in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr lösche die Flammen in der ersten Etage des Gebäudes, sagte ein Sprecher der Polizei. Bisher gebe es keine Informationen zu Verletzten, ergänzte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Menschen seien aufgefordert worden, das Gebäude zu verlassen. Weitergehende Informationen erteilten Feuerwehr und Polizei zunächst nicht. Der Einsatz begann laut Feuerwehr gegen 16 Uhr.