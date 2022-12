Hennigsdorf: Toter liegt nach Unfall stundenlang in schneebedecktem Auto

Ein Zeuge entdeckte am Montagmorgen einen Unfallwagen, der im Straßengraben auf dem Dach lag. Rettungskräfte machten in dem Auto eine grausige Entdeckung.

Ein Autofahrer hat am Montagmorgen in Hennigsdorf bei Berlin einen Unfallwagen im Straßengraben entdeckt. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Zeuge um 9.20 Uhr im unteren Böschungsbereich der Auffahrt Hennigsdorf zur Bundesautobahn 111 in Fahrtrichtung Hamburg einen weißen Opel, der auf dem Dach lag und mit Schnee bedeckt war. Der Mann alarmierte sofort die Rettungskräfte, die in dem Wagen eine Leiche mit schwersten Verletzungen fanden.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. „Offenbar hatte der Pkw bereits längere Zeit dort gelegen und war aufgrund von Dunkelheit und Schneefall nicht gesehen worden“, erklärte Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Laut ersten Erkenntnissen fuhr der Mann mit dem Auto auf die Leitplanke auf, hob ab und kam etwa fünf Meter weiter im Böschungsgraben in dichtem Jungkiefernbewuchs zum Liegen.

Die Identität des Mannes war zunächst noch unklar. Auch wie lange der Tote bereits in dem Auto lag, müsse noch geklärt werden, hieß es. Zur weiteren Ermittlung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.