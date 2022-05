Nach der Absage seiner Jubiläumstournee „20 Jahre Mensch“ wegen einer Corona-Erkrankung hat Herbert Grönemeyer sich in einem handgeschriebenen Brief an seine Fans gewandt. „Wir waren feierbereit. So ein Mist“, schrieb der Sänger am Samstag in dem auf Instagram veröffentlichten Brief. Die Konzerte hätten am Donnerstag in Hannover beginnen sollen.

Grönemeyer selbst, Bandmitglieder und Mitarbeiter infizierten sich aber mit dem Coronavirus, weswegen die Tournee vollständig abgesagt wurde. In seinem Brief gab Grönemeyer auch Einblicke in seinen gesundheitlichen Zustand. „Dieses Virus zeigt sich von seiner zähen Seite, es zehrt und zerrt“, schrieb er. Es sei ihm „peinlich, so untätig rumzuliegen und angeschlagen auf Besserung zu warten“.

Es gehe ihm sehr nahe und schmerze zu sehen, „wie viele Menschen sich seit einem Jahr Mühe gegeben haben, einen möglichst schönen Abend vorzubereiten, wie viele Menschen gerne kommen wollten und wie diese Situation jetzt alles zum Platzen gebracht hat und wie traurig das für so viele ist.“