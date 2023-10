Herbstliches Wetter am Mittwoch mit Sonne und Wolken

Berlin/Potsdam -Nach Frühnebel am Morgen wechseln sich am Mittwoch in Berlin und Brandenburg Sonne und Wolken ab. In den Frühstunden gibt es vor allem in den westlichen Landesteilen gebietsweise Nebel, örtlich mit Sichtweiten unter 150 Metern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen vorhersagte. In Richtung Uckermark ist es anfangs noch stark bewölkt, aber auch hier lockert es weiter auf. Es bleibt überwiegend trocken bei schwachem bis mäßigem Wind. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 14 Grad.

Nachts wird es wechselnd bis stark bewölkt. Von Südwesten kommt Regen auf, der sich bis zum Morgen über das ganze Land ausbreitet. Besonders zur Uckermark hin bildet sich Nebel. Die Temperaturen fallen auf 8 bis 5 Grad. Die Wolken halten sich am Donnerstag. Hin und wieder regnet es etwas, zeitweise bleibt es auch trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es dicht bewölkt und regnet zeitweise. Die Tiefstwerte liegen um 7 Grad. Der Freitag bringt unverändert Wolken und Regen. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad.