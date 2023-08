Ein Mann soll am Mittwochnachmittag einen Radfahrer in Neukölln geschlagen haben. Nach Angaben der Polizei war zuvor ein Kind in der Hermannstraße Ecke Karl-Marx-Straße plötzlich auf den Radweg gelaufen. Der 32 Jahre alter Radfahrer musste deshalb stark abbremsen. Es entwickelte sich ein Streit zwischen dem Radfahrer und dem Vater des Kindes. Ein 42-jähriger Mann, der die Situation beobachtet hatte, soll sich dann eingemischt und dem Radfahrer mehrfach ins Gesicht geschlagen haben.

Hinzugerufene Polizisten nahmen den 42-Jährigen fest. Der Radfahrer wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von rund zwei Promille. Er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.