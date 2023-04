Hertha BSC entlässt Trainer Sandro Schwarz – Pal Dardai soll übernehmen

Der schwer angeschlagene Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat auf den Sturz ans Tabellenende reagiert und Trainer Sandro Schwarz freigestellt. Als neuer Coach soll Hertha-Urgestein Pal Dardai den krisengeplagten Klub zum Klassenerhalt führen. Das geht aus übereinstimmenden Medien-Meldungen am Sonntag hervor. Der 47-jährige Dardai war bereits zweimal Chefcoach bei der Alten Dame und auch als Nachwuchscoach und Talentförder-Koordinator beim Traditionsklub tätig.

Bereits nach der 2:5 (1:2)-Niederlage bei Schalke 04 am Freitagabend hatte sich Schwarz rhetorisch auf seinen Rauswurf eingestellt. „Das ist realistisch. Ich bin in der Verantwortung“, sagte er am DAZN-Mikrofon. Die Angst vor dem ersten Abstieg seit 2012 ist riesig in Berlin.

Es sei „legitim und die Verantwortung des Klubs, sich Gedanken zu machen“, führte Schwarz aus. Sechs Spiele in Folge ohne Sieg, ein erschreckender Systemausfall der kompletten Defensive im „Endspiel“ beim bisherigen Tabellenletzten - Argumente für eine Weiterbeschäftigung ließen sich kaum noch finden.

Hertha BSC hat seit sechs Ligaspielen nicht gewonnen

Sportdirektor Benjamin Weber hatte nach der Niederlage in Gelsenkirchen ein Bekenntnis für Schwarz vermieden. Schwarz hatte das Team zum Saisonstart übernommen, sein Vertrag war bis zum 30. Juni 2024 gültig.

Hertha hat seit sechs Ligaspielen nicht gewonnen und erlebt eine höchst turbulente Saison. Ende Januar hatte der Klub Geschäftsführer Sport Fredi Bobic freigestellt. Dieser hatte daraufhin im Februar beim Arbeitsgericht Klage gegen seine Kündigung eingereicht.