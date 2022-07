Hertha BSC ist die Generalprobe rund eine Woche vor dem Pflichtspiel-Start im DFB-Pokal missgeglückt. Die Berliner verloren das Testspiel am Ende ihres Trainingslagers in England beim Zweitligisten West Bromwich Albion mit 1:2 (1:0). Stürmer Davie Selke brachte den Fußball-Bundesligisten am Samstag in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. John Swift glich in der 70. Minute für die Engländer aus, Daryl Dike (73.) drehte das Spiel nur wenig später mit seinem Treffer.

Es war die dritte Niederlage für Hertha in England, nachdem das Team auch gegen Derby County und Nottingham Forest verloren hatte. Herthas Neuverpflichtung Chidera Ejuke wurde in der 62. Minute eingewechselt und kam zu seinem ersten Einsatz für den Hauptstadtclub.

Hertha BSC spielte gewann zuvor zwei Testpartien

Am Samstag hatten die Herthaner zuvor - überwiegend mit anderen Spielern des Kaders - zwei Test-Hälften gegen die U23-Mannschaften von West Bromwich Albion und dem FC Watford absolviert. Gegen das gastgebende Team von West Brom stand es nach 45 Minuten 1:0 für die Berliner, gegen Watford siegte das Team 4:0.

Hertha BSC hatte mit dem neuen Trainer Sandro Schwarz seit dem 12. Juli in Burton-upon-Trent im Trainingscamp der englischen Nationalmannschaft im St. George's Park trainiert. Am kommenden Wochenende treten die Berliner am Sonntag (18.00 Uhr) bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig in der ersten Runde des DFB-Pokals an. Am 6. August fahren die Herthaner zum Bundesliga-Auftakt zum Stadtrivalen 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr/Sky).