Berlin - Lars Windhorst, Investor von Fußball-Bundesligist Hertha BSC, würde im Bedarfsfall noch mehr als die bereits geflossen 374 Millionen Euro in den Klub investieren. „Mein Ziel ist, Hertha nach oben zu bringen. Wenn dafür weiter investiert werden muss, werde ich für die Mittel sorgen“, sagte Windhorst im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Der 44-Jährige werde „alles dafür tun“, damit die Ziele des Klubs erreicht werden: „Egal, was dazu nötig ist. Ich werde niemals aufgeben“, so Windhorst.

Windhorst und seine Tennor-Gruppe haben mit ihrem Investment insgesamt 66,6 Prozent an der ausgegliederten Hertha BSC GmbH & Co. KGaA erworben. Windhorst glaubt fest daran, dass die Berliner in „zwei bis fünf Jahren“ oben mitspielen werden. Und der Abstieg ist auch nach den drei Pleiten zum Saisonstart überhaupt kein Thema: „Das wird nicht passieren. Wir haben in Bobic und Schmidt keine Dilettanten, sondern nachweislich erfolgreiche Manager, die diesen Super-GAU zu verhindern wissen“.

Dem neuen Führungsduo um Manager Fredi Bobic und CEO Carsten Schmidt bescheinigt der Geldgeber „hohe Kompetenzen in sehr wichtigen Bereichen. Ich vertraue beiden voll und setze auf sie.“