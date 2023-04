Heuschober brennt: Frau und Kinder mit Rauchgasvergiftung Beim Brand eines Heuschober in Gumtow (Landkreis Prignitz) sind eine 37-jährige Frau und ihre acht- und neunjährigen Kinder durch Rauchgase verletzt worden. ... dpa

Gumtow/Neuruppin -Beim Brand eines Heuschober in Gumtow (Landkreis Prignitz) sind eine 37-jährige Frau und ihre acht- und neunjährigen Kinder durch Rauchgase verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Neuruppin am Mittwoch mitteilte. Ein 27-Jähriger hatte am Dienstagabend in einer Tonne ein Feuer entfacht. Durch Funkenflug entzündete sich das Heu in dem nahen Schober. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern.