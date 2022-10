Heusgen: Putin zielt mit Atom-Drohungen auf Deutschland Der sicherheitspolitische Experte Christoph Heusgen sagt: „Wir sind zurück in der Logik des Kalten Krieges.“ Putins Drohungen sollen vor allem Einfluss auf die Bundesrepublik ausüben. dpa

Christoph Heusgen, Chef der Münchener Sicherheitskonferenz. Imago/Political-Moments

Berlin -Nach Einschätzung des Leiters der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, will der russische Präsident Wladimir Putin mit seinen Atom-Drohungen im Ukraine-Krieg vor allem Einfluss auf Deutschland ausüben. „Mit der Atomwaffen-Drohung zielt er in erster Linie auf Deutschland“, sagte Heusgen den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Putin versuche, mit dieser Drohung Ängste zu schüren und die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen. „Wir sind zurück in der Logik des Kalten Krieges.“