Im Strandbad Grünau scheint es eine Türpolitik zu geben, bei der Badegäste nach Wohnort sortiert und im Zweifel offenbar willkürlich abgewiesen werden. Wie der Tagesspiegel bezugnehmend auf Berichte verschiedener Besucher des öffentlichen Freibads an der Ost-Berliner Dahme berichtete, sei es beim Einlass sogar mehrfach zu Ausweiskontrollen gekommen. Diese dürfen in Deutschland eigentlich nur von Polizei- und Zollbeamten, sowie Mitarbeitern des Ordnungsamts vorgenommen werden.

„Nachdem man stundenlang in brütender Hitze ansteht, erfährt man am Einlass, dass nur Menschen mit Wohnort Treptow-Köpenick reindürfen. Nachzuweisen mit Ausweis, den viele ins Freibad gar nicht mitnehmen“, heißt es in der Rezension einer Besucherin. „Das ist eine Unverschämtheit und geradezu menschenverachtend, insbesondere man als Familie mit kleinen Kinder dort wartet!“

Berliner Bäder: Betreiber dürfen aussortieren

Probleme mit den scheinbar nach Postleitzahl – und einigen Gästeberichten zufolge auch nach Ethnie und Nationalität – erfolgenden Einlasskontrollen hatte es schon im letzten Jahr gegeben. Obwohl das Köpenicker Strandbad im Besitz der Berliner Bäder-Betriebe und damit in öffentlicher Hand ist, wird das Tagesgeschäft durch einen privaten Pächter übernommen.

Aus einer Anfrage auf der Plattform Frag den Staat geht hervor, dass bei den Gästen (mindestens) seit Beginn der Pandemie bewusst selegiert wird: „Wir verstehen uns als Unternehmen mit regionalem Bezug, daher haben wir entschieden, den Menschen aus der Umgebung des Strandbads beim Einlass den Vorrang zu geben“, wird der Betreiber des Strandbads zitiert.

Laut den Berliner Bäder-Betrieben sei es dem Pächter während Corona-bedingter Nutzungseinschränkungen gestattet, „bestimmten Gruppen ein vorrangiges Nutzungsrecht“ einräumen. In anderen Worten: In Grünau darf ganz legal nach belieben aussortiert werden. Inwiefern die rabiaten Einlasskontrollen – Gäste berichten vom „übereifrigen Durchwühlen“ von Taschen und „flegelhaftem Verhalten“ durch die Türsteher – auch nach der Pandemie noch zulässig sind, wurde nicht beantwortet.

Wer sich indes die Warteschlangenprozedur vor dem wohl exklusivsten Freibad der Hauptstadt ersparen möchte, kann übrigens komplett ohne Einlasskontrollen an Berliner Gewässern wie dem Schlachtensee oder dem Müggelsee einen geruhsamen Strandtag verbringen.