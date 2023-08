„Blauer Supermond“: Heute Nacht taucht über Berlin ein Himmelsphänomen auf

In der Nacht zum Donnerstag fallen zwei Himmelsphänomene zusammen – ein sogenannter „Blauer Mond“ und ein Supermond. Auch in Berlin wird der große Mond, wenn sich die Wolken wie angesagt noch etwas verziehen, zu sehen sein. Von einem Supermond sprechen Astronomen, wenn sich der Mond in deutlich kürzerem Abstand zur Erde befindet als üblich. In diesem August war das bereits einmal am Abend des 1. August der Fall.

Bei diesem Phänomen kommt der Mond, dessen Umlaufbahn wegen des Gravitationseinflusses der Sonne und anderer Himmelskörper variiert, der Erde nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa mit einem Abstand von rund 363.300 Kilometern besonders nahe. Durchschnittlich beträgt die Entfernung des Mondes zur Erde 385.000 Kilometer. Der Vollmond erscheint daher größer als in anderen Vollmondnächten.

Wie Monika Staesche, Direktorin des Planetariums am Insulaner, der Berliner Zeitung bestätigte, geht der Mond in Berlin am 30. August um 20.15 Uhr auf und um 6.15 Uhr unter. Die kürzeste Entfernung erreichte der Supermond Staesche zufolge bereits um 17,54 Uhr. Größer als sonst erscheint der Mond Donnerstagnacht aber trotzdem – laut Nasa sehen wir Supermonde bis zu 14 Prozent größer. Außerdem soll der Mond in solchen Nächten etwa um ein Drittel heller scheinen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Beim „Blauen Mond“ leuchtet der Mond nicht blau

Beim „Blauen Mond“ handelt es sich nicht um ein Weltraum-Spektakel, bei dem der Erdtrabant blau leuchtet. Die Bezeichnung bezieht sich vielmehr auf das Phänomen, dass alle zwei bis drei Jahre innerhalb eines Monats gleich zweimal ein Vollmond zu sehen ist.

Die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) betont auf ihrer Website, dass es für den umgangssprachliche Ausdruck „Blauer Mond“ „keine wissenschaftliche Grundlage“ gebe: „Unser Mond wird sicherlich nicht blau.“ Sie erläutert, dass ein Mondzyklus etwa 29,5 Tage dauert, unsere Kalendermonate aber zwischen 28 und 31 Tage lang sind.

Weil die beiden Zyklen nicht ganz übereinstimmen, gibt es daher hin und wieder zwei Vollmonde in einem Kalendermonat - und der zweite Vollmond wird dann „Blauer Mond“ genannt. Zuletzt trat dieses Ereignis am 31. Oktober 2020 ein, der der nächste „Blaue Mond“ nach diesem Jahr wird für den 31. Mai 2026 erwartet. Wegen seiner Seltenheit wird im Englischen der Ausdruck „once in a Blue Moon“ verwendet, um auszudrücken, dass etwas selten, also etwa alle Jubeljahre, vorkommt.