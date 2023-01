Heute Warnstreik bei der Post: Berliner Paket- und Briefzustellung betroffen

In Berlin bleiben am Donnerstag wohl viele Briefe und Pakete liegen.

Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post am Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Beteiligen sollen sich demnach an den ganztägigen Aktionen bundesweit Beschäftigte in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung, wie Verdi mitteilte.

Auch Berlin ist betroffen. Wie der rbb berichtet, sollen die Beschäftigten in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung im gesamten Stadtgebiet die Arbeit niederlegen. Das gab Benita Unger, Fachbereichsleiterin beim Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg dem Bericht zufolge an. „Heute ist Berlin dran, alles weitere werden wir dann sehen“, sagte Unger.

Bereits vergangene Woche: 30.000 Postmitarbeiter legten Arbeit nieder

An den ganztägigen bundesweiten Streiks in der vergangenen Woche in Brief- und Paketzentren hatten sich von Donnerstagabend bis Samstag den Angaben zufolge rund 30.000 Beschäftigte beteiligt.

Die Gewerkschaft verlangt mit Verweis auf die hohe Inflation für die Tarifbeschäftigten der Deutschen Post AG eine Entgelterhöhung von 15 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen sollen für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro pro Monat angehoben werden. Die Tarifverhandlungen sollen am 8. und 9. Februar fortgesetzt werden.