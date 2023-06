„Hier ist nicht Moskau“: Tausende protestieren gegen bulgarischen Präsidenten Radew

Tausende demonstrierten am Freitagabend gegen den bulgarischen Präsidenten Rumen Radew in Sofia.

Tausende Demonstranten füllten am Freitagabend den Platz vor dem Präsidentenamt in Sofia, um unter dem Titel „Marsch für eine parlamentarische Republik in EU und NATO“ zu protestieren. Die Demonstration, die sich gegen den bulgarischen Präsidenten Rumen Radew richtete, wurde von der Initiative „Gerechtigkeit für alle“ organisiert.

Die Teilnehmer riefen: „Hier ist nicht Moskau!“, und zeigten Plakate mit der Aufschrift „Radew, du kannst gerne im Osten verschwinden“ und „Radew – Nationalverräter“. Die Sprechchöre und Plakate richteten sich gegen den Einfluss Russlands in Bulgarien. Vor den Demonstranten sagte der Abgeordnete der Partei „Fortsetzung des Wandels – Demokratisches Bulgarien“, Jawor Boschankow, dass Bulgarien ein Mitgliedsstaat der EU und der NATO bleiben sollte.



Es ist der zweite Protest gegen Präsident Radew innerhalb einer Woche. Am 30. Mai versammelten sich mehrere tausend Gegner von Radews angeblich prorussischer Haltung vor dem Verwaltungsgebäude des Präsidenten im Zentrum von Sofia.

Bulgarien: Prowestliche Lager kündigen gemeinsame Regierung an

In Bulgarien ist ein Ende der fast einjährigen Regierungskrise in Sicht: Die beiden rivalisierenden prowestlichen Lager einigten sich zwei Monate nach der Neuwahl auf die Bildung einer Regierung. Zudem vereinbarten sie mit einer dritten Partei eine verfassungsändernde Parlamentsmehrheit, um die Justizreform voranzubringen, wie der als Ministerpräsident nominierte Nikolaj Denkow am Freitag erklärte. Das Parlament soll in der kommenden Woche über die neue Regierung abstimmen.

Als Kompromisslösung verständigten sich der Mitte-Rechts-Wahlsieger vom 2. April GERB-SDS und der zweitplatzierte liberal-konservative Block PP-DB, dass das Amt des Ministerpräsidenten zur Halbzeit wechseln soll. Beide Seiten wollen den Regierungschef für jeweils neun Monate stellen. Den Auftakt soll der Physikochemiker Denkow (PP-DB) machen, dann wäre die ehemalige EU-Forschungskommissarin Maria Gabriel (GERB-SDS) an der Reihe.

Mit ihrer Einigung wollen beide Lager eine sechste Parlamentswahl seit 2021 in dem krisengeplagten EU-Land vermeiden. Obwohl ihr Verhältnis von gegenseitigen Korruptionsvorwürfen überschattet ist, dürften die GERB-SDS von Ex-Ministerpräsidenten Boiko Borissow und der Reformblock PP-DB eine konsequente Politik mit EU- und Nato-Ausrichtung einschlagen. (mit dpa)