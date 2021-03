Berlin - An Menschen mit geringem Einkommen sowie Obdachlose und Geflüchtete sollen in Berlin 1,6 Millionen FFP2-Masken verteilt werden. Dies teilt die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales mit.

Ab Mittwoch gelten in Berlin strengere Corona-Maßnahmen, darunter die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in geschlossenen Räumen. Dazu gehören unter anderem Arztpraxen und Krankenhäuser sowie der Einzelhandel. Die Masken sollen in Einrichtungen der einzelnen Bezirke verteilt werden, Ausgabeorte und -zeiten sollen dort bekannt gegeben werden. Anspruch auf die kostenlosen Masken haben Empfänger von Sozialhilfe und Grundsicherung, die einen „berlinpass“ haben. Auch Studenten, die Bafög bekommen, sowie Auszubildende, die Beihilfe erhalten, können sich die kostenlosen Masken abholen. An Obdachlosenunterkünfte und Flüchtlingsheime werden ebenfalls Masken geliefert.

An folgenden Orten können die kostenlosen Masken abgeholt werden:

Charlottenburg-Wilmersdorf: Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 96, Eingang Stadtbibliothek: Die Ausgabe erfolgt im Eingangsbereich.



Dienstgebäude Hohenzollerndamm 177, Haupteingang

Geschäftsstelle/Kundencenter DRK Berlin-Zentrum e.V. im Nachbarschaftshaus am Lietzensee, Herbartstraße 25, Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr

Rotkreuz-Laden Second-Hand, Klausenerplatz 9, 14059 Berlin, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14 Uhr bis 18 Uhr, Samstag von 11 Uhr bis 15 Uhr

In der DRK Seniorenbegegnungsstätte an der Schlangenbader Straße 12

werden vom DRK ab 3. Februar immer mittwochs von 11 bis 16 Uhr medizinische Masken ausgegeben.

Spandau: Seniorenklub Lindenufer, Mauerstr. 10a, 13597 Berlin, Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr



Seniorenklub Südpark, Weverstr. 38, 13595 Berlin und Seniorenklub Hakenfelde, Helen-Keller-Weg 10, 13587 Berlin, ab dem 8. April 2021, donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr



Am 1. April 2021 erfolgt keine Ausgabe.

Zur Ausgabe von Masken an Bedürftige in anderen Bezirken liegen zur Stunde noch keine Informationen vor.