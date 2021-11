San Francisco - „Alexa, ändere deine Stimme!“ Mit diesem Sprachbefehl lässt sich bei Amazons Sprachassistentin ab sofort auch eine männliche Stimme einstellen. „Ziggy“ ist in den USA bereits seit der Jahresmitte 2021 aktiv. Die neue Stimme unterstützt auch die sogenannte dynamische Sprachauswahl, teilt Amazon mit. Das bedeutet, dass jederzeit die Kommunikation parallel auf Deutsch und Englisch möglich ist, ohne die Spracheinstellungen zu ändern. Das „Verteilen“ von Ziggy hat den Angaben zufolge bereits begonnen. Bis die neue Stimme auf allen Geräten angekommen ist, können aber noch einige Tage vergehen. Eine Stimmprobe von Ziggy gibt Amazon in Gestalt eines Duetts mit Alexa in einem Youtube-Video.

Ziggy soll auch ein neues Aktivierungswort werden, das aber erst 2022. Bis dahin funktionieren weiterhin Alexa, Computer, Echo oder Amazon, auch wenn Ziggys Stimme eingestellt ist. Umgekehrt soll natürlich künftig auch Ziggy als Aktivierungswort möglich sein, wenn die weibliche Stimme aktiv ist.