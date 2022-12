Neukölln: Soll „Turnvater-Jahn“ aus der Hasenheide verschwinden? Ein Frauennetzwerk fordert den Abriss des Denkmals für Friedrich Ludwig Jahn in der Hasenheide - er sei ein Rassist und Frauenfeind gewesen. Neuköllns Bürgermeister Hikel (SPD) begrüßt die Debatte. dpa

Jahn-Denkmal, Hasenheide, Neukölln. imago stock&people/imago/Schöning

Berlin -Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD) steht einer Debatte über eine mögliche Beseitigung des Denkmals für den „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn in der Hasenheide offen gegenüber. „Ich finde es gut, wenn die Bezirksverordnetenversammlung darüber diskutiert. Auch wenn in der Hasenheide der erste Turnplatz Deutschlands entstanden ist, ist eine zeitgemäße Auseinandersetzung der Stadtgesellschaft mit bestehenden Denkmälern immer angemessen“, so Hikel am Montag. Das gelte auch für das Jahn-Denkmal.