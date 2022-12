Hilfsstellen für Bedürftige vor Herausforderungen Berliner Hilfsstellen für bedürftige Menschen melden in diesem Jahr eine besonders hohe Nachfrage. „Wir sehen einfach, dass die Not wächst“, sagt Barbara Bre... dpa

Berlin -Berliner Hilfsstellen für bedürftige Menschen melden in diesem Jahr eine besonders hohe Nachfrage. „Wir sehen einfach, dass die Not wächst“, sagt Barbara Breuer, Sprecherin der Stadtmission Berlin. Eine genaue Bezifferung sei schwierig, weil die hilfesuchenden Menschen nicht registriert werden. Bei der Kleiderkammer der Stadtmission kämen aber statt üblicherweise 100 Menschen teilweise bis zu 170 Bedürftige am Tag.