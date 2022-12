Hinnerk Schönemann ist von Heizkosten unabhängig Der 48-Jährige ist für wohlige Wärme in seinem Haus nicht von Gas oder Öl abhängig. Denn er geht stattdessen im Wald Holz sammeln. dpa

Hamburg -Der Schauspieler Hinnerk Schönemann (48, „Nord bei Nordwest“) wohnt seit Jahren auf einem Anwesen auf dem Lande in Mecklenburg-Vorpommern. Er schätzt sich deshalb gerade in der Energiekrise glücklich. „Ich habe Wald, also Holz. Man muss nur Arbeit reinstecken - wir heizen hier ausschließlich mit Holz“, sagte Schönemann der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Und erklärte: „Das abgestorbene Holz holen wir uns im Winter, werfen die Scheite in unseren großen Ofen. Es ist die schönste Wärme der Welt.“