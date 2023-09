Wie mehrere US-Medien berichten, hat die Polizei von Las Vegas im Zusammenhang mit der tödlichen Schießerei auf Tupac Shakur im Jahr 1996 einen Mann verhaftet.

Laut zwei Polizeibeamten, die von Associated Press zitiert werden, handelt es sich bei dem Verhafteten um Duane „Keffe D“ Davis. Es wird erwartet, dass gegen ihn im Laufe des Tages Anklage erhoben wird. Davis ist den Ermittlern seit langem bekannt und hat selbst in Interviews und in seiner Biografie von 2019 zugegeben, dass er in dem Cadillac saß, aus dem heraus im September 1996 auf den Rapper geschossen wurde. Shakur war 25 Jahre alt, als er starb.