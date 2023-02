Hirsch-Tötung: Staatsanwaltschaft prüft weitere Anzeigen Die Staatsanwaltschaft in Cottbus prüft nach wie vor die Tötung eines verletzten Hirsches in einem Gartenteich in Lübben im Spreewald. Zwar wurde ein Ermittl... dpa

Cottbus/Lübben -Die Staatsanwaltschaft in Cottbus prüft nach wie vor die Tötung eines verletzten Hirsches in einem Gartenteich in Lübben im Spreewald. Zwar wurde ein Ermittlungsverfahren nach einer Strafanzeige der Tierrechtsorganisation Peta eingestellt. Bei zwei später eingegangenen Anzeigen zu dem Fall seien die Prüfungen aber noch nicht abgeschlossen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag. Es handle sich um Anzeigen eines Veterinäramtes und einer weiteren Person, die das Video zur Tötung des Hirsches im Internet gesehen habe.