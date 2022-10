Die Künstlerin Eleanor Scholz unternahm mit ihrem Freund eine Wanderung durch einen Wald in der Nähe des Puy de Dôme in Zentralfrankreich, als es zu einer Begegnung der besonderen Art kam.

Zwischen den Bäumen rannte eine Frau, hinter ihr etwa 100 Schafe. „Ich brauchte einen Moment, um zu verstehen, was ich da sah“, sagte Scholz gegenüber dem amerikanischen Verlag The Dodo. „Zuerst dachte ich, sie sei vielleicht eine Schäferin, aber so war sie nicht gekleidet.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Eleanor Scholz (@elea_gram)

Joggerin suchte nach Besitzer der entlaufenden Schafsherde

Die Läuferin hielt schließlich an, um Scholz aufzuklären – während dieser Zeit warteten die Schafe geduldig – Die Frau sagte, dass sich die gesamte Schafherde offenbar verlaufen hatte und ihr nun folgen würde.

Die Läuferin hatte derweil den Plan geschmiedet, die Schafe in ein Gebiet mit Weiden zurückzuführen. Auch sie keine Ahnung, woher die Schafe kamen und wie sie sich verlaufen hatten.

Als die Tiere ihr folgten, machte sie es sich zur Aufgabe, ihnen zu helfen. „Sie schien sich mit ihrer neuen Rolle als Hirtin abgefunden zu haben und hinterließ bei mir den Eindruck, dass sie es herausfinden und einen sicheren Ort für sie finden würde“, berichtete Scholz abschließend. Ob die Schafsherde mit ihrem rechtmäßigen Anführer wiedervereint wurde, bleibt unklar.