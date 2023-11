Zum ersten Mal seit Beginn des Gaza-Kriegs will sich am Freitag offenbar der Generalsekretär der schiitischen Hisbollah im Libanon, Sheikh Hassan Nasrallah, an die Öffentlichkeit wenden. Die Rede wird mit Spannung erwartet, sie könnte einen Wendepunkt im aktuellen Krieg einleiten. Im ganzen Land liefen im Vorfeld Vorbereitungen.



Angekündigt ist offiziell eine Gedenkzeremonie für die getöteten Hisbollah-Kämpfer – Aussagen Nasrallahs könnten aber auch darauf hinweisen, ob die Hisbollah-Miliz verstärkt in den Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas einsteigen wird.

„Militärische Operationen gegen Israel aus allen Richtungen“: Hisbollah-Chef will laut Bericht mit Eskalation drohen

Nach einem Bericht der Zeitung Al-Jarida in Kuwait unter Berufung auf iranische Diplomaten wird Nasrallah in der Ansprache eine Feuerpause fordern. Die Forderung richte sich an die USA. Nasrallah werde demnach andernfalls „eine allgemeine Mobilisierung (...) für den Krieg mit Israel ankündigen und militärische Operationen gegen Israel aus allen Richtungen einleiten.“

Nach Angaben von Al-Jarida hat Nasrallah das Ultimatum mit Brigadegeneral Esmail Qaani, dem Chef der Quds-Truppe der iranischen Revolutionsgarden, vereinbart, der am Dienstag in der libanesischen Hauptstadt Beirut eintraf. Den Quellen von Al-Jarida zufolge hatte General Qaani zuvor auf einer Sitzung des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran erklärt, dass Teherans regionale Verbündete die Unterstützung der Bevölkerung verlieren könnten, wenn sie sich nicht „dem Kampf zur Unterstützung des palästinensischen Volkes anschließen“.

Die Ansprache wird im Live-Fernsehen gehalten

Nasrallah lebt im Verborgenen und zeigt sich nur selten bei öffentlichen Auftritten. Ob der Hisbollah-Chef selbst öffentlich auftreten wird, war zunächst unklar. Die Ansprache wird um 14 Uhr im Live-Fernsehen übertragen. Am Donnerstagabend veröffentlichte die proiranische Schiitenorganisation zwei Werbevideos für den Auftritt.

In einigen Cafés im Süden der Hauptstadt Beirut werden zur Ausstrahlung der Rede Nasrallahs Rabatte in Wasserpfeifen-Cafés angeboten. Schulen planen, die Schülerinnen und Schüler vor Beginn der Rede nach Hause zu schicken. Profi-Fußballvereine in Beirut haben ihre Trainingseinheiten verschoben.



Seit dem Ausbruch des Gaza-Kriegs am 7. Oktober kommt es auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon fast täglich zu gewaltsamen Gefechten. Dabei gab es Todesopfer auf beiden Seiten.