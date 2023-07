Hitze am Mittelmeer: Höchste Wassertemperatur aller Zeiten gemessen

Im Mittelmeer ist ein neuer Temperaturrekord gemessen worden. Am Montag habe die durchschnittliche Temperatur an der Wasseroberfläche 28,71 Grad betragen, teilte das in Barcelona ansässige Institut für Meereswissenschaften (ICM) unter Berufung auf Daten des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus mit. Dies sei die höchste jemals im Mittelmeer gemessene Tagestemperatur.

Der bisherige Rekord hatte demnach bei 28,25 Grad gelegen und war während der extremen Hitzewelle im Sommer 2003 erreicht worden. Der Mittelmeerraum leidet derzeit unter einer extremen Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad. In Griechenland, Zypern, Italien und Algerien wüten Waldbrände.

Forscher zu Hitzewellen: Verantwortlich ist der Mensch

Laut einer Analyse des Forschungsnetzwerks World Weather Attribution (WWA) wäre die aktuelle Hitzewelle im Mittelmeer ohne den menschengemachten Klimawandel „praktisch unmöglich“. Um auf künftige – höchstwahrscheinlich noch intensivere und längere – Hitzewellen vorbereitet zu sein, sei es „dringend erforderlich, die Einführung von Maßnahmen wie Hitzeschutzplänen zu beschleunigen“, so die Forscher.

Auch die deutsche Klimaexpertin Friederike Otto erklärte, der Anteil des Klimawandels an den aktuellen Temperaturen sei „absolut überwältigend“. Weltweit hätten Staaten nicht damit aufgehört, fossile Brennstoffe zu verbrennen, sagte Otto dem Nachrichtensender CNN. „Dadurch erwärmt sich das Klima weiter und die Hitzewellen werden immer extremer. So einfach ist das.“