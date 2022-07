Berlin - Mehr Getränke, flexiblere Duschmöglichkeiten und gelockerte Verschlusszeiten für die Haftzellen - so reagieren die Berliner Gefängnisse auf die derzeitige Hitzewelle. Wie die Senatsjustizverwaltung am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, stehen für die Häftlinge in der Wärmeperiode zusätzliche Getränkepulver bereit. Herrschen über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 30 Grad Celsius, gibt es wöchentlich ein zusätzliches nährstoffhaltiges Getränk wie etwa Ayran, wie ein Behördensprecher erklärte. In den acht Berliner Gefängnissen sitzen laut Justizverwaltung mehr als 3400 Menschen ein.

Diensträume sowie Arbeitsbereiche mit hoher Sonneneinstrahlung würden nach Möglichkeit mit Schutzfolien oder Jalousien ausgestattet, hieß es. Zudem werde möglichst viel in den Morgenstunden gelüftet, tagsüber seien Ventilatoren im Einsatz.