Hitze in Berlin: Feuerwehr muss Schwelbrand in Hotelsauna am Alex löschen

Am Mittag waren zahlreiche Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht zum Park Inn in Mitte alarmiert worden. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Zu einem Brand ist die Berliner Feuerwehr am Sonntagmittag zum Park Inn-Hotel am Alexanderplatz in Mitte gerufen worden. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr war es in dem Hotel zu einem Schwelbrand in einer Sauna gekommen. Personen seien dabei nicht zu Schaden gekommen.

Die Feuerwehr war gegen 13 Uhr alarmiert worden. Sie rückte mit 14 Fahrzeugen, darunter mehrere Rettungswagen, aus. 38 Feuerwehrkräfte waren für die Löscharbeiten im Einsatz. Dafür musste eine Spur der Straße vor dem Hotel für die Einsatzfahrzeuge gesperrt werden. Zur Ursache des Brandes konnten Polizei und Feuerwehr noch keine Angaben machen.