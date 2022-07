Potsdam - Für das Bundesland Brandenburg hat es einen Hitzerekord für den Monat Juli gegeben. In Langenlipsdorf wurden am 20. Juli 39,1 Grad gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Auch stieg die Durchschnittstemperatur für den Juli an: Mit 19,3 Grad lag sie 2022 deutlich über den 17,9 Grad, die den Mittelwert der Referenzperiode 1961 bis 1990 darstellen. Die Julisonne schien 260 Stunden (vieljähriger Mittelwert: 223 Sonnenstunden).

Gleichzeitig war es in Brandenburg sehr trocken: Nur 35 Liter Regen fielen pro Quadratmeter. Im Schnitt der Jahre 1961 bis 1990 waren es 54 Liter pro Quadratmeter. In Folge der Dürre brach im Landkreis Elbe-Elster ein Großbrand von mehr als 800 Hektar Fläche aus.

In ganz Deutschland erleben die Menschen den Heumonat in diesem Jahr eher mediterran als mitteleuropäisch: Der Juli 2022 sei „deutlich zu warm, erheblich zu trocken sowie sehr sonnig“ ausgefallen, so der DWD.