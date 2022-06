Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB ARCHIV - Die Beine baumeln lassen am Storkower See in Brandenburg: Mit deutlich über 30 Grad trifft Deutschland die erste Hitzewelle des Sommers.

Berlin/Offenbach - Schwitzen bei viel Sonne ist in vielen Teilen Deutschlands angesagt. Auf seiner Internetseite sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) unter der Überschrift „Hitze“ am Samstag in Teilen des Südwestens und der Mitte eine „starke Wärmebelastung“ voraus.

Während es im Süden sonnig und warm bis heiß werde, werde das Wetter im Norden heiter bis wolkig. An der See zeigt das Thermometer laut der Vorhersage Werte von 19 bis 23 Grad, ansonsten sind es 27 bis 35, und im Südwesten am Samstag sogar örtlich bis 38 Grad. Damit könnte der Samstag mancherorts der bisher heißeste Tag des Jahres werden.

Abkühlung an der Ostsee

Mecklenburg-Vorpommern rechnet am Wochenende wieder mit vielen Gästen. Experten erwarten, dass darunter auch viele Menschen sind, die vor den sehr hohen Temperaturen zeitweise flüchten wollen. Das Land an der Ostsee bietet sich für Hitzeempfindliche an: Während weiter südlich Temperaturen von teilweise weit über 30 Grad erwartet werden, ist es in Mecklenburg-Vorpommern mit 22 bis 25 Grad sehr erträglich, wie der Meteorologe Stefan Kreibohm vom Wetterstudio Hiddensee sagte.

Warme Kleidung ist auch in Brandenburg nicht nötig: Das Land erwartet ein Wochenende mit brütender Hitze. Im Norden Brandenburgs rechnet der DWD mit Höchstwerten zwischen 29 und 32 Grad - und zwischen 32 und 35 Grad in Berlin und im Süden Brandenburgs. Am Sonntag wird mit Temperaturen zwischen 29 und 37 Grad der bislang wärmste Tag des Jahres in Berlin und Brandenburg erwartet. Die Gefahr von Waldbränden wegen der andauernden Trockenheit ist sehr groß. Bei Frohnsdorf nahe Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark rückten Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr und Technisches Hilfswerk am Freitag zu einem größeren Brand aus.

Für einen Ausflug ins Schwimmbad spricht auch die Lage in Baden-Württemberg: Temperaturen bis zu 37 Grad von der Kurpfalz bis zum Breisgau sagte der DWD für Samstag voraus. An Rhein und Tauber dürfte eine tropische Nacht folgen mit Temperaturtiefstwerten knapp über 20 Grad, wie die Meteorologen vorhersagten. Kühler wird es demnach lediglich in manchen Flussauen mit 14 Grad, bevor die Sonne am Sonntag wieder alles gibt und die Menschen erneut schwitzen lässt. Ab dem Mittag seien einzelne Hitzegewitter möglich sowie Starkregen und Sturmböen.

Viel trinken

Die hohen Temperaturen sind nicht ungefährlich. Die Landesapothekenkammer aus Hessen warnt vor Sonnenbrand, Heuschnupfen und Kreislaufproblemen. Die Menschen sollten viel trinken und Sport in der größten Hitze vermeiden. Nach Angaben des Wiesbadener Gesundheitsamtes sind grundsätzlich alle Menschen von den Gefahren der Hitze betroffen. Besonders gefährdet seien aber Kleinkinder, ältere Menschen und chronisch Kranke.

Der astronomische - oder auch kalendarische - Sommerbeginn ist am nächsten Dienstag (21. Juni). Dann erreicht die Sonne ihren nördlichsten Punkt über der Erde und am Mittag ihren höchsten Stand des Jahres.