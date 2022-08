Es bleibt heiß in Berlin und Brandenburg – aber zwischendurch kann es mal kräftig krachen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen mit mehreren Gewittern in der Region, die aber kaum Abkühlung bringen. Bis zum Freitag bleibt es bei zwischen 30 und 35 Grad tagsüber sehr warm, nachts liegen die Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad.

Am Mittwoch kann es im Norden Brandenburgs ab dem Nachmittag zu Gewittern kommen, am Donnerstag gibt es laut dem DWD ab dem späten Nachmittag örtliche Schauer und einzelne teils kräftige Gewitter. Auch in der Nacht zum Freitag sind gebietsweise weitere Schauer und Gewitter möglich.

Am Freitag ist es in der Region wechselnd bis stark bewölkt. Hin und wieder sind Schauer und Gewitter mit Starkregenpotenzial möglich. Es wird ein klein wenig kühler: Am Freitag liegen die Höchstwerte in der Region laut DWD bei 28 Grad. Auch in der Nacht zum Sonnabend soll es dichte Bewölkung und schauerartig verstärkten Niederschlag, der teils gewittrig ausfallen kann, geben.

DWD: „Sonne, Hitze und Dürre zunehmend passé“

„Gefühlt endloser Sonnenschein, Dürre und Hitze sind in den kommenden Tagen zwar noch nicht völlig verschwunden, aber zunehmend passé“, sagte der Meteorologe Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. „Gewitter mit Starkregen übernehmen zum Ende der Woche die Regie und sorgen in größeren Teilen des Landes für lang ersehntes Nass von oben.“

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel auch in der Westhälfte wechselnd bewölkt, stellenweise kann es kräftig gewittern. Am Donnerstag ist es im Osten laut DWD noch längere Zeit heiter, bis später zunehmend Quellwolken und kräftige Gewitter aufziehen. In der Westhälfte, in der Mitte und im Süden ist es wolkig bis stark bewölkt, dabei fällt den Prognosen zufolge wiederholt gewittriger Regen mit erhöhter Unwettergefahr. Im Norden gibt es nur vereinzelt Schauer oder Gewitter.

Am Freitag kommt es den Meteorologen zufolge vor allem im Süden und Osten zu teils starken Gewittern und Unwettern mit Starkregen. Für den Westen und Nordwesten sowie ganz im Norden werden nur einzelne Gewitter vorhergesagt. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad im Allgäu und 29 Grad an der Oder. (mit dpa)