Dem Spreewald drohen durch die anhaltende Trockenheit gravierende Folgen. Weil der Spree Wasser fehle, müssten ab Montag harte Maßnahmen ergriffen werden, damit der Abfluss unterhalb des Spreewaldes nicht komplett zum Erliegen kommt, teilte das brandenburgische Umweltministerium am Sonntag in Cottbus mit. Viele Ausleitungen und Schleusen müssten geschlossen werden. Ziel sei, das Wasser in der Hauptspree und den großen Hauptgewässern des Spreewaldes wie dem Großen Fließ und dem Puhlstrom zu konzentrieren.

Das Wasser des Nordumfluters im Spreewald wird den Angaben zufolge nun abgesenkt und zur Stärkung der Spree genutzt. Einzelne Gräben würden deshalb trockenfallen, ein Fischsterben sei nicht auszuschließen, hieß es. Das Landesumweltamt bitte alle Gewässeranrainer um Meldung trockenfallender Gewässer, um Notabfischungen und Muschelbergungen organisieren zu können.

Am Spreewaldausgang in Leibsch würden derzeit nur noch 0,79 Kubikmeter pro Sekunde gemessen, mit fallender Tendenz, hieß es. Die Umgebung sei ausgedörrt, die Zuflüsse brächten kein Wasser mehr in die Spree. Das Wasser des Flusses, das von der Talsperre Spremberg abgegeben werde, bestehe derzeit zu etwa 40 Prozent aus Grubenwasser und zu 40 Prozent aus Wasser der sächsischen Talsperre Bautzen. Die übrigen 20 Prozent verteilten sich auf den natürlichen Zufluss aus Sachsen und auf einen kleinen Anteil aus den Reserven der Talsperre Spremberg.