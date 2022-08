Nach dem heißen Wochenende kündigen sich in Berlin und Brandenburg Gewitter an. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es am Sonntag zunächst heiter bis wolkig mit Temperaturen von bis zu 33 Grad in der Region. Die meiste Zeit bleibe es trocken.

In der späten Nacht auf Montag sollen dann von Polen aus dichte Wolken aufziehen. Dann seien Regenschauer und Gewitter möglich. Lokal sollen laut DWD vereinzelt auch Starkregen und Hagel auftreten. Dabei bleibe es schwül mit einer Höchsttemperatur zwischen 28 und 30 Grad zum Wochenstart.

Mittwoch bis zu 34 Grad

In der Nacht zum Dienstag gehen die Wolken schließlich zurück und die Gefahr von Gewittern und Schauern sinkt. Vereinzelt wird es in der Region dann zu Dunst und Nebel kommen. Im Laufe der Woche werde es dann wieder heiß, mit bis zu 34 Grad am Mittwoch, schreibt der Wetterdienst.