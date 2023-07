Hitzewelle in Bildern: Keine Entwarnung in Südeuropa wegen Hitze

Eine Frau fächelt sich mit einem Fächer Luft zu an diesem heißen Tag in Korfu-Stadt auf der Insel Korfu. Hitze ohne Ende in weiten Teilen Griechenlands.

In den meisten Regionen Mittel- und Südgriechenlands sowie auf der Ferieninsel Zypern haben die Thermometer am Freitag mehr als 40 Grad angezeigt. Auch in Italien ist keine Entspannung in Sicht - hier soll es kommende Woche noch heißer werden als bislang. Die Hitzewelle soll mit kleinen Schwankungen die kommenden Tage in ganz Süd- und Südosteuropa andauern. Griechischen Meteorologen zufolge könnte sie sich sogar bis zum Ende der kommenden Woche ziehen. Die Behörden haben bereits Maßnahmen ergriffen.

Wegen der Hitze wurde die Akropolis in Athen von Freitagmittag bis 17.00 Uhr geschlossen. Am Vormittag hatte eine Touristin während des Besuches auf dem Hügel des archäologischen Wahrzeichens von Athen einen leichten Hitzschlag erlitten. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden, jedoch nicht ernsthaft in Gefahr gewesen, teilte der Rettungsdienst mit.

Der Parthenon-Tempel in Athen bleibt von mittags bis frühabends wegen der Hitze geschlossen. Angelos Tzortzinis/dpa Mitarbeiter des Griechischen Roten Kreuzes verteilen vor der Akropolis Wasserflaschen an Besucher. Angelos Tzortzinis/dpa Eine letzte Chance, den Parthenon-Tempel auf dem Akropolis-Hügel an diesem heißen Tag zu besuchen. Angelos Tzortzinis/dpa Ein Tourist kühlt seinen Kopf an einem öffentlichen Brunnen auf der Piazza Venezia, in Rom. Oliver Weiken/dpa Besucher überqueren die Ponte Sant Angelo bei warmen sommerlichen Temperaturen in der italienischen Hauptstadt. Oliver Weiken/dpa Mit einem Papierschirm versucht diese Frau vor dem Kolosseum, sich vor der Sonne zu schützen. Oliver Weiken/dpa Die beste Medizin gegen extreme Hitze. Auf der Insel Korfu halten sich Menschen an diesem heißen Tag zur Abkühlung am Rovinia-Strand bei Paleokastritsa. Socrates Baltagiannis/dpa Touristen bedecken sich inmitten der Hitze in Malaga mit Handtüchern. Jesus Merida/ZUMA Wire/IMAGO Coolness-Faktor: eine kleine Erleichterung von der Hitze, vor dem griechischen Parlament, im Stadtzentrum von Athen. Panagiotis Moschandreou/IMAGO 1 / 9

Das gilt auch für Italien: Die derzeitige Hitzewelle „Cerbero“ wird ab nächster Woche von „Caronte“ abgelöst, die den Meteorologen zufolge noch heißer sein wird. In der Hauptstadt Rom etwa werden Anfang der Woche Temperaturen von über 40 Grad erwartet, wie der Wetterdienst der Luftwaffe prognostizierte. Auch in anderen Städten wie Florenz, Bologna und Perugia können die Temperaturen auf bis zu 40 Grad klettern. In Teilen Sardiniens könnten dann bis zu 47 Grad erreicht werden, auf Sizilien sogar 48 Grad.

Auch in Teilen Deutschlands ist am Samstag Hitze angesagt: In der Osthälfte und im Süden steigen die Temperaturen laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf 30 bis 37 Grad. Im Nordwesten und Westen bleibt es mit 24 bis 29 Grad zwar etwas weniger warm - dafür sollen hier Schauer und Gewitter aufziehen. Am Sonntag soll die Luft in weiten Teilen des Landes kühler werden.



In allen von Hitze betroffenen Ländern rieten Ärzte dazu, viel Wasser zu trinken und Alkohol sowie zuckerhaltige Getränke zu meiden. Auch solle man sich so wenig wie möglich im Freien aufhalten und auf anstrengende körperliche Aktivitäten wie Joggen und Radfahren verzichten.