Der Modehändler Hennes&Mauritz (H&M) ruft ein Männerarmband zurück. Der Grenzwert für Blei in dem Armband sei zu hoch, teilte H&M auf seiner Internetseite mit. Blei kann das zentrale und das periphere Nervensystem schädigen und beeinträchtigt die Blutbildung. Es kann zu Magen-Darm-Beschwerden und Nierenschäden führen.



Das Perlenarmband mit der Produktnummer 1163609 wurde zwischen dem 28. Dezember 2022 und dem 11. Juli 2023 in den H&M-Filialen in der Herrenabteilung sowie über den Online-Shop verkauft.

Wer ein solches Armband gekauft hat, wird gebeten, es in einer H&M-Filiale abzugeben. Der volle Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.