Explosion in Ratingen: Acht Einsatzkräfte lebensgefährlich verletzt, Leiche gefunden

In einem Hochhaus wollten Polizei und Feuerwehr die Tür zu einer Wohnung öffnen. Dann gibt es eine Explosion – und viele schwer bis lebensgefährlich Verletzte. Ein Verdächtiger wird festgenommen.

Ratingen: Spezialeinheiten betreten eine Wohnung in dem Gebäude

Ratingen: Spezialeinheiten betreten eine Wohnung in dem Gebäude Roberto Pfeil/AFP

Bei der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen sind nach vorläufigen Erkenntnissen zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte zum Teil sehr schwer verletzt worden.

Das berichtete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Die Hintergründe seien noch unklar. Eine Polizeipressesprecherin vor Ort sprach von acht lebensgefährlich verletzten Einsatzkräften und zwei weiteren verletzten Personen.

Gegen 10 Uhr morgens habe die Wohnungseigentümergesellschaft die Polizei verständigt, dass ein Briefkasten eines Bewohners überquelle, berichtete Reul. Die Polizei habe dann vor Ort die Feuerwehr hinzugezogen, um die Tür zu öffnen.

Nach Explosion in Ratingen: Leiche gefunden

Gegen 11.15 Uhr am Donnerstag war es laut Polizei dann zu einer Explosion gekommen. In der Wohnung lebe eine Mutter mit ihrem Sohn. Im Zimmer sei Feuer gewesen. Der Sohn habe mit einem noch nicht näher identifizierten Gegenstand eine Detonation ausgelöst. Aus einer Wohnung im obersten Stockwerk des Hochhauses kam Rauch, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Spezialeinheiten der Polizei vor dem Hochhaus in Ratingen Roberto Pfeil/AFP

Am Nachmittag stellte die Polizei den Wohnungsinhaber. Spezialeinsatzkräfte hätten die Wohnung gestürmt und den etwa 60 Jahre alten Mann festgenommen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag vor Ort. Er sei mit „schwersten Verletzungen“ in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach der Festnahme des Mannes wurde in der Wohnung eine Leiche gefunden, wie Innenminister Reul berichtete.