Hochhausbrand in Friedrichsfelde: Alle Bewohner evakuiert

PRODUKTION - Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Berlin -Nach einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Friedrichsfelde haben alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses ihre Wohnungen verlassen müssen. Insgesamt 200 Wohneinheiten waren in der Nacht zum Freitag von der Evakuierung betroffen, wie ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Menschen seien in ein Hotel gebracht worden. Nachdem der Brand am Donnerstagabend erfolgreich gelöscht wurde, seien Strom und Gas in dem Gebäude abgeschaltet worden.