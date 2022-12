Bericht: Rekordwert bei Anschlägen auf Geldautomaten

Kriminelle haben in Deutschland dieses Jahr etwa 450 Geldautomaten gesprengt - ein Rekordwert, wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf die Innenministerkonferenz (IMK) berichtete, die bis Freitag in München stattfand. In den Jahren zuvor wurden weniger Automaten gesprengt: 2020 waren es 414 und 2021 gerade einmal 381.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sprach dem Bericht zufolge von bundesweit 500 „vollendeten und versuchten Delikten“ im bisherigen Jahresverlauf. Obwohl die Zahl der gesprengten Geldautomaten in Deutschland immer weiter steigt, verzichteten die Innenminister bei ihrer Tagung auf verbindliche Vorgaben zum Schutz des Geldes für die Banken. Zunächst wolle man weiter auf freiwillige Aktionen setzen.

Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter: Akute Gefahr für Menschen

Mittlerweile werden die Taten vermehrt mit Sprengstoff verübt – und nicht mehr mit Gasgemischen, wie die Berliner Zeitung von einer Polizeisprecherin erfuhr. Das sei eine neue und beunruhigende Entwicklung. Oliver Huth, Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) in Nordrhein-Westfalen, sagte der Welt am Sonntag, Menschen in der Tatortumgebung seien akut gefährdet: „Es wurden schon Fußgänger verletzt, Metallteile schlugen in Kinderzimmern ein, und Häuser waren nicht mehr bewohnbar.“

Laut Bundesinnenministerium wird die aktuelle Entwicklung in Deutschland durch einen Verdrängungseffekt aus den Niederlanden forciert. Dort seien bereits umfangreiche Präventionsmaßnahmen gegen solche Sprengungen umgesetzt worden. Nahezu zwei Drittel der vom BKA in den Jahren 2020 und 2021 registrierten Verdächtigen stammten demnach aus den Niederlanden.