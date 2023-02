Höchststrafe für 32-Jährigen nach Messer-Attacke Nach dem Angriff mit einem Küchenmesser auf Mitbewohner in einem Flüchtlingsheim musste der Angreifer sich vor Gericht verantworten. Jetzt wurde ein Urteil g... dpa

ARCHIV - Der 32-jährige Angeklagte wird in Handschellen von einem Jusizmitarbeiter zur Anklagebank geführt. Felix Kästle/dpa

Ravensburg -Rund acht Monate nach dem blutigen Messerangriff in einer Flüchtlingsunterkunft am Bodensee ist ein 32-Jähriger zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Zusätzlich stellte das Landgericht Ravensburg die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete eine Sicherungsverwahrung an.