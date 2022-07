Auf die standesamtliche Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner und seiner Lebensgefährtin Franca Lehfeldt folgen der Polterabend am Freitag und die kirchliche Trauung am Samstag – allerdings womöglich mit ungebetenen Gästen. Wie das Nachrichtenportal 24Hamburg.de berichtet, kündigten einzelne Punks an, den Polterabend im Edel-Lokal Sansibar crashen zu wollen.

„Wir werden zur Sansibar wandern und Christian gratulieren“, sagte ein unter dem Pseudonym „Socke“ auftretender Punk gegenüber dem Portal Tag24 in Westerland auf Sylt. Angeblich gibt es zudem Aufrufe zur Gratulation zur Hochzeit in mehreren Punk-Foren. Bereits zu Pfingsten und in den darauffolgenden Wochen hatten Dutzende Punks die Insel besucht. Das 9-Euro-Ticket machte es möglich.

Einheimische und Urlauber waren teils empört – wegen Ruhestörung und wegen des herumliegenden Mülls. Zu den Feierlichkeiten des FDP-Politikers und der Journalistin wurden Berichten zufolge nun die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. So mussten bereits zur standesamtlichen Trauung Schaulustige das Gelände vor dem Sylt-Museum verlassen.