Der Internationale Gerichtshof (IGH) entscheidet am Mittwoch über einen Eilantrag der Ukraine, die eine sofortige Einstellung der russischen Angriffe gefordert hat. Die Vorsitzende Richterin Joan E. Donoghue gibt die Entscheidung um 16 Uhr im Friedenspalast in Den Haag bekannt. Die Ukraine wirft Russland vor, einen Völkermord an den ukrainischen Bewohnern des Landes zu planen und damit die Völkermordkonvention von 1948 zu verletzten.

Da bis zu einem endgültigen Urteil Jahre vergehen könnten, hat Kiew in einem Eilantrag gefordert, dass das Gericht bis zu seinem Urteil einen sofortigen Stopp aller russischen Militäreinsätze in der Ukraine anordnet. An den mündlichen Verhandlungen in der vergangenen Woche hatten keine Vertreter Russlands teilgenommen. Der Internationale Gerichtshof ist das zentrale Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen und entscheidet über Streitigkeiten zwischen Ländern.