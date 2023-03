Höhepunkt des Besuchs: König Charles III. hält jetzt Rede im Deutschen Bundestag

Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Deutschland hält König Charles III. als erster Monarch überhaupt eine Rede im Bundestag. Verfolgen Sie alles im Livestream.

Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Deutschland spricht der britische König Charles III. am Donnerstag in Berlin im Bundestag. Es ist das erste Mal, das ein Monarch vor dem deutschen Parlament spricht. Die Rede beginnt um kurz nach 12 Uhr.

Parlamentspräsidentin Bärbel Bas (SPD) begrüßt den König mit einer Erinnerung an den Beitrag Großbritanniens bei der Befreiung vom Nationalsozialismus. „Großbritannien wurde für die Deutschen ein Freund und Unterstützer der Wiedervereinigung“, sagte Bas. „Es ist eine große Ehre, heute bei Ihnen zu sein“, so Charles.

Zuvor traf sich der britische König mit Kanzler Scholz. Er trug sich ebenso in das Goldene Buch der StadtBerlin ein. Charles und seine Ehefrau Camilla kamen am Mittwoch in Berlin an und wurden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren vor dem Brandenburger Tor vor hunderten Schaulustigen empfangen. Am Mittwochabend gab es außerdem ein großes feierliches Staatsbankett für den britischen König in Steinmeiers Amtssitz Schloss Bellevue. Charles und Steinmeier würdigten dabei die deutsch-britische Freundschaft und bekräftigten die Solidarität ihrer Länder mit der Ukraine.

Am Donnerstag erwartet Charles und Camilla ebenfalls ein dicht getaktetes Programm. Vor seiner mit Spannung erwarteten Rede im Bundestag hat der König mit Berlins amtierender Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) einen Wochenmarkt besucht. Nach der Rede fährt er weiter nach Brandenburg. Dort besucht er ein Ökodorf und eine deutsch-britische Militäreinheit. Am Freitag fährt das Königspaar weiter nach Hamburg, wo der Staatsbesuch endet.

„Es ist eine große Freude. Es bedeutet mir sehr viel, an diesem Ort zu sprechen“, sagt Charles. Es sind seine ersten Worte. Die gläserene Kuppel sei ein Symbol. Von hier aus könnten die Bürger dem Parlament bei der