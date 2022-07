Falkenberg - Das Wetter macht den Einsatzkräften bei der Bekämpfung des Waldbrandes in Falkenberg im brandenburgischen Landkreis Elbe-Elster Sorgen. „Alles steht und fällt mit der Wetterlage“, sagte Kreis-Sprecher Torsten Hoffgaard am Dienstagvormittag. Er werde erwartet, dass der Wind zur Mittagszeit wieder auffrische, so dass sich das Feuer schneller ausbreiten könne.

Rund 350 Einsatzkräfte bekämpfen den Waldbrand bei Kölsa-Rehfeld. Betroffen ist eine Fläche von etwa 850 Hektar, das sind 8,5 Quadratkilometer oder fast 1200 Fußballfelder.