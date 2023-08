„Hohe Preise fressen Geld auf“: Neuberechnung des Bürgergeldes gefordert

Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, fordert eine Neuberechnung des Bürgergeldes. „Die Erhöhung der Regelsätze kommt angesichts der anhaltenden Inflation viel zu spät“, verkündete sie in einer Pressemitteilung am Dienstag. „Die hohen Preise für Strom und Grundnahrungsmittel fressen das Geld von Menschen in der Grundsicherung und im Bürgergeld derzeit komplett auf“, heißt es weiter. Demnach seien die Menschen teils in existenzieller Not.

Bundessozialminister Hubertus Heil hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass die Bürgergeldsätze für das Jahr 2024 um rund zwölf Prozent angehoben werden. Das betrifft aktuell 5,5 Millionen Menschen, darunter 1,68 Millionen Arbeitslose. Ab 2024 sollen Alleinstehende 563 Euro statt aktuell 502 Euro bekommen. Die Inflation und der Lohn wird jeweils bis zum zweiten Quartal des Vorjahres berücksichtigt.

Das genügt dem VdK nicht. Bislang hätten die Bürgergeldbezieher keinen Inflationsausgleich erhalten, heißt es. Bei starken Preissteigerungen, wie es derzeit der Fall ist, müssten die Sätze direkt angepasst werden. Außerdem müssten die Regelsätze neu berechnet werden. Viele Familien, die Bürgergeld beziehen, wüssten zum Schulbeginn nicht, „wie sie die gestiegenen Preise für Hefte und Schulmaterial zahlen sollen, geschweige denn ein gesundes Pausenessen“.