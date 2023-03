Hohenzollern wollen auf Entschädigung verzichten Die mitunter quälende Debatte scheint beendet zu sein: Die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers wollen ihre zweifelhaften Reparationsansprüche endgültig begraben. dpa

Georg Friedrich Prinz von Preußen Jens Kalaene/dpa

Potsdam/Berlin -Im jahrelangen Streit um Entschädigung in Millionenhöhe zwischen der öffentlichen Hand und den Nachfahren des letzten deutschen Kaisers zeichnet sich eine Lösung ab. Georg Friedrich Prinz von Preußen werde die Klagen in zwei Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Potsdam zurückziehen, erfuhr die dpa am Mittwoch von Seiten der in Potsdam sitzenden Generalverwaltung des Hauses. Von Preußen werde seine Entscheidung während einer am Donnerstag in Berlin geplanten Veranstaltung zur Geschichte der Familie bekanntgeben, hieß es.