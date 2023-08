Islands Präsident Gudni Jóhannesson hat am Wochenende das Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air in Schleswig-Holstein besucht. Er habe das Konzert von Iron Maiden am Freitagabend sehr genossen, sagte Jóhannesson am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. „Und natürlich die vier isländischen Metal-Bands, die hier sind. Sie machen mich als Isländer stolz.“

Wenn man Musik mit Aufrichtigkeit und Leidenschaft mache, erreiche man damit Menschen, die aufgeschlossen seien, sagte Jóhannesson. „Es war mein erstes Mal in Wacken.“ Er möge das Festival. Das Festival mit mehr als 60.000 Metalfans soll in der Nacht zum Sonntag enden.

Trotz Schlamm und Regen: Absage für Wacken-Gründer „keine Option“

Das international bekannte Open Air Festival war in diesem Jahr unter chaotischen Bedingungen gestartet. Nach viel Regen hatten tausende Fans schon bei der Anreise Probleme, ihre Zelte auf dem Schlammüberfluteten Campinggelände aufzustellen. Wegen der Platzverhältnisse hatten die Veranstalter am Mittwoch aus Sicherheitsgründen einen Einlassstopp verhängt. Ursprünglich waren 85.000 Fans erwartet worden, das Festival war seit einem Jahr ausverkauft.

Der Stopp hatte in den vergangenen Tagen für Frust und Ärger bei Abgewiesenen gesorgt. Diese Fans sollen den Ticketpreis rückerstattet bekommen, auch ein Vorkaufsrecht für das kommende Jahr ist im Gespräch. Festival-Mitbegründer Thomas Jensen sagte der Deutschen Presse-Agentur zu den finanziellen Folgen, „die wirtschaftliche Situation kann derzeit noch nicht final beurteilt werden“.

Seinen Worten zufolge hatte das Festival sogar knapp vor einer Absage gestanden. „Aber es waren ja zum Zeitpunkt des Einlassstopps schon über 40.000 Gäste auf dem Campingground und schätzungsweise weitere ca. 20.000 im Umfeld auf den Straßen, campten privat oder standen am Straßenrand im Dauerregen, so dass eine Absage mit der Abreise dieser Gäste, in enger Abstimmung mit den Behörden, am Ende keine Option war“, sagte Jensen.