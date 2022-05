Schauspieler Ray Liotta ist tot. Das berichten übereinstimmend der US-Fernsehsender NBC und das Portal „Deadline“. Der Hollywood-Star wurde 67 Jahre alt. Seine Publizistin Jennifer Allen hat den Tod gegenüber NBC bestätigt. Der Schauspieler soll in der Dominikanischen Republik bei Dreharbeiten für einen neuen Film im Schlaf gestorben sein.

Liotta wurde 1954 in Newark, New Jersey, geboren. Den Nachnamen erhielt er, weil er im Alter von nur sechs Monaten von einem schottisch-italienischen Paar adoptiert wurde. Bekannt wurde er 1986 mit „Gefährliche Freundin“ von Jonathan Demme und 1989 mit der Rolle des Shoeless Joe Jackson in „Feld der Träume“.

Internationale Berühmtheit die Hauptrolle erhielt er mit G„oodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia vom Jahr 1990“. Liotta lebte bis zuletzt im kalifornischen Pacific Palisades.