Hollywood-Premiere ohne James Cameron - positiver Coronatest Zur Premiere des mit Spannung erwarteten neuen „Avatar“-Films von Regisseur James Cameron in Hollywood werden zahlreiche Promis erwartet. Nur einer ist nicht... dpa

James Cameron war bei der Weltpremiere von «Avatar: The Way of Water» in London dabei. dpa Vianney Le Caer/Invision via AP/

Los Angeles -Die Hollywood-Premiere von „Avatar: The Way of Water“ muss wegen eines positiven Corona-Tests ohne Regisseur James Cameron stattfinden. Er könne nicht zu seiner eigenen Premiere gehen, sagte der 68-Jährige dem Filmportal „Deadline.com“. Er sei zuletzt von Tokio nach Los Angeles gereist und isoliere sich dort nun.