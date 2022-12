Hollywood-Star Diane Kruger bei „Men of the Year“-Gala Blitzlichtgewitter, Stars - und viele Herren im Smoking: Zur 24. „Men of the Year“-Gala der deutschen „GQ“ haben sich in Berlin Größen aus Show, TV, Film, Mo... dpa

Berlin -Blitzlichtgewitter, Stars - und viele Herren im Smoking: Zur 24. „Men of the Year“-Gala der deutschen „GQ“ haben sich in Berlin Größen aus Show, TV, Film, Mode und Sport getroffen. Das in München erscheinende Männer-Stil-Magazin „GQ“ wollte am Donnerstagabend in mehreren Kategorien Persönlichkeiten ehren, unter ihnen der Filmstar Eddie Redmayne (40) und der Real-Madrid-Fußballer David Alaba (30).